МЗС засудило чергові необґрунтовані вироки кримським татарам з боку Росії

Росія ув'язнила п'ятьох громадян України у справі так званої "другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір". Вироки кримським татарам з боку Росії засудило МЗС України.

Росія не допустила адвокатів та рідних для участі в судовому засіданні

МЗС висловило протест у зв'язку із безпідставним рішенням російського суду. Міністерство зауважило, що рішення – політично вмотивоване.

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Там додали, що Росія, окрім обстрілів цивільних українців, "продовжує ганебну практику політичних переслідувань громадян України, які були незаконно затримані на тимчасово окупованих територіях нашої держави".

У МЗС зауважили, що Росія не допустила на свою територію адвокатів та рідних для участі в судовому засіданні під час винесення вироку.

Це, як йдеться у повідомленні відомства, "є додатковим свідченням політичної вмотивованості рішення позбавити волі громадян України".

МЗС закликало звільнити усіх незаконно засуджених громадян України, у тому числі:

Ремзі Бекірова

Різу Ізотову

Шабана Умерова

Раіма Айвазова

Фархода Базарова.

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