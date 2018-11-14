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      На аукціоні в Женеві продали рідкісний рожевий діамант за 50 мільйонів доларів

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      Pink Legacy
      Pink Legacy / Фото з відкритих джерел

      Рідкісний рожевий діамант вагою в 19 карат Pink Legacy проданий у вівторок на аукціоні Christie's в Женеві за 50 мільйонів доларів. Попередньо його оцінювали в 30-50 мільйонів.

      Про це повідомила агенція "ТАСС".

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      Зазначається, що згідно з повідомленням аукціонного дому, дорогоцінний камінь знаходився в колекції родини Оппенгеймерів, що заснувала золотодобувну корпорацію Anglo American і керувала видобувною компанією De Beers.

      Діамант прямокутного огранювання, який фахівці оцінюють за вищою категорією насиченості кольору, є найяскравішим рожевим діамантом, який коли-небудь виставлявся на аукціон Christie's. За словами глави департаменту коштовностей торгового дому Рахула Кадак, "виняткові характеристики і походження дорогоцінного каменю роблять його найбільшим у світі діамантом".

      Раніше на торги Christie's виставлялися лише чотири яскравих рожевих діаманти вагою понад 10 каратів. У листопаді минулого року на аукціоні в Гонконгу за рекордну суму – майже 32,5 мільйона – пішов з молотка унікальний рожевий діамант Pink Promise. Дорогоцінний камінь овальної форми вагою 14,93 карата був вставлений в платинове кільце з обрамленням з дрібних діамантів. Він був попередньо оцінений у 28 – 42 мільйони доларів.

      Напередодні аукціону у Женеві Pink Legacy показали у Гонконзі, Лондоні і Нью-Йорку.

      Теги: Новини політики Швейцарія Аукціон
      Джерело: 24 Канал
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