На аукціоні в Женеві продали рідкісний рожевий діамант за 50 мільйонів доларів

Рідкісний рожевий діамант вагою в 19 карат Pink Legacy проданий у вівторок на аукціоні Christie's в Женеві за 50 мільйонів доларів. Попередньо його оцінювали в 30-50 мільйонів.

Про це повідомила агенція "ТАСС".

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Зазначається, що згідно з повідомленням аукціонного дому, дорогоцінний камінь знаходився в колекції родини Оппенгеймерів, що заснувала золотодобувну корпорацію Anglo American і керувала видобувною компанією De Beers.

Діамант прямокутного огранювання, який фахівці оцінюють за вищою категорією насиченості кольору, є найяскравішим рожевим діамантом, який коли-небудь виставлявся на аукціон Christie's. За словами глави департаменту коштовностей торгового дому Рахула Кадак, "виняткові характеристики і походження дорогоцінного каменю роблять його найбільшим у світі діамантом".

Раніше на торги Christie's виставлялися лише чотири яскравих рожевих діаманти вагою понад 10 каратів. У листопаді минулого року на аукціоні в Гонконгу за рекордну суму – майже 32,5 мільйона – пішов з молотка унікальний рожевий діамант Pink Promise. Дорогоцінний камінь овальної форми вагою 14,93 карата був вставлений в платинове кільце з обрамленням з дрібних діамантів. Він був попередньо оцінений у 28 – 42 мільйони доларів.

Напередодні аукціону у Женеві Pink Legacy показали у Гонконзі, Лондоні і Нью-Йорку.