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      На базі відпочинку хлопчика вбило струмом

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      В Одеській області на базі відпочинку загинув хлопчик
      В Одеській області на базі відпочинку загинув хлопчик / odessa.travel

      В Одеській області від електричного струму загинув хлопчик. Родина приїхала відпочивати з іншої країни, проте відпустка перетворилася у трагедію.

      Нещасний випадок трапився у Кілійському районі Одеси, про це повідомляє прес-служба Національної поліції Одеси. 

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      Шестирічний хлопчик грався біля будиночка, який орендувала його родина. Батьки часто виходили перевіряти, чим займається їхній син. Проте коли вийшли востаннє – побачили хлопчика без свідомості.

      Сім'я одразу викликала швидку допомогу, проте хлопчик помер дорогою до лікарні.

      Тіло дитини направили на експертизу, проте правоохоронці впевнені, що він помер через ураження струмом. Виявилось, що попід орендованим будинком в металевих трубах була розміщена мережа електроживлення бази відпочинку.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Кримінальні новини Новини Одеси Діти і неповнолітні
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