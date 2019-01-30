На бій з Гвоздиком претендують 9 боксерів

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) дебютний захист титулу проведе 30 березня у Філадельфії. Наразі прізвище суперника українця невідоме, проте названо потенційних суперників.

Наразі на бій з Гвоздиком можуть розраховувати дев'ять необов'язкових претендентів.

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Як повідомляє Boxingnews24.com, можливими суперниками Гвоздика є: Ігор Міхалкін, Домінік Безель, Блейк Капарелло, Дуду Нгумбу, Свен Форнлінг, Енріко Келлінг, Умберто Веласко, Фелікс Валера та Алі Ахмедов.

Жоден з можливих суперників українця не є топ-боксером. Більшість бійців програли по декілька поєдинків на професійному ринзі.

Обов'язковим претендентом на пояс Гвоздика є американець Маркус Браун (23-0, 16 КО). Він переміг Баду Джека (22-2-3, 13 КО) і став обов'язковим претендентом на пояс Олександра. Але WBC дозволила українцю спочатку провести добровільний захист. Гвоздик вирішив скористатися можливістю.

Олександр завоював пояс 1 грудня в бою з Адонісом Стівенсоном (29-2-1, 24 КО) і готовий повернутися в ринг вже через чотири місяці.

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