На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі

Рівно три роки тому голову СБУ Валентина Наливайченка відправлять у відставку. Тимчасово виконуючим обов'язків керівника служби стане Василь Грицак. Почнеться шоста хвиля мобілізації, яка триватиме до 17 серпня. У Донецьку місцеві жителі протестуватимуть проти воєнних дій. А кореспондент VICE News Саймон Островський в цей час опублікує фільм-розслідування Selfie Soldiers.

У ньому він просто та наочно підтвердить присутність на сході України російських військ.

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Саймон помітить просту та очевидну річ – солдати, як і усі люди, хочуть спілкуватися і писати про себе. Вони люблять увагу. Хочуть поваги та визнання. А ще вони роблять селфі. Тому Саймон знайде одного з них і повторить його шлях, роблячи селфі у тих самих місцях і ракурсах, що і його герой. Він робитиме це на окупованому Донбасі, Червоній площі та в Улан-Уде, де проживає цей так званий "зелений чоловічок".



Кадр з фільму Selfie Soldiers

Щоб зняти фільм, Саймон поїде на окупований Донбас, на якому за рік до того потрапив у полон та зазнав катувань. Взагалі його репортажі лишають враження, що їх знімала людина зі сталевими нервами. Але окрім них, Саймон мав ще досвід та талант.

Островський народився 1981 року у Москві, яку покине разом з батьками, коли йому буде півтора року. Виросте та закінчить школу він у Сполучених Штатах, після чого вступить на журфак одного з вишів Санкт-Петербургу.



Саймон Островський

Після цього він працюватиме у The Moscow Times, де висвітлюватиме конфлікти, зокрема у Чечні, Дагестані, Азербайджані та Нагірному Карабасі. Якщо казати простіше, то Саймон бачив усі заморожені конфлікти, які розв’язала Росія на пострадянському просторі, окрім Придністров’я. У цих конфліктів багато спільного, зокрема агресор.

Такий досвід та розуміння анатомії російських воєн допоможуть Саймону зняти фільм Selfie Soldiers.

Островський знайде в соцмережі "ВКонтакті" профіль бурятського танкіста Бато Дамбаєва, який викладатиме фотографії, зроблені в різних регіонах Росії, на навчаннях, а потім і фото з блокпосту в районі міста Вуглегірська. На ньому буде біла пов'язка – розпізнавальний знак російських військових та сепаратистів.

Якщо ви не знали, то оригінали фотографій, знятих на телефон, можуть містити і закодовані дані про геолокацію місця зйомки. Facebbok та Instagram прибирають їх, щоб зберегти вашу приватність, а "Вконтакті" – ні.

Проводячи розслідування, Островський поїде на Донбас й Росію та знайде ті самі місця, на яких фотографувався Дамбаев, зробить такі ж фотографії, викладе їх "Вконтакті". Приїхавши в Улан-Уде, Саймон дізнається його телефон і поговорить з ним. Після цього Бато видалить свою сторінку з соціальної мережі, але надовго стане зіркою сервісу YouTube.

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Фільм збере понад мільйон переглядів на YouTube, отримає 13 міжнародних премій і престижних номінацій, зокрема Lovie та Webby. А Островському незадовго до виходу фільму відмовлять в видачі журналістської візи в Росії.

Робити цей фільм Островський вирішить, щоб отримати прямі докази участі Росії у війні та можливість прямо про це говорити.

Тепер я можу з упевненістю говорити про те, Росія бере участь у війні, використовуючи своїх нині військових службовців, віддає накази, несе пряму відповідальність за те, що відбувається там,

– скаже він в одному з інтерв’ю.

Це розслідування було далеко не першим доказом присутності російських військ на Донбасі. Але вперше це було зроблено у настільки простій та зрозумілій формі, з якою дуже важко сперечатися російським пропагандистам.



Саймон Островський в окупованому Донецьку

Фільм Островського продемонстрував потужність іще одного елементу війни 21 сторіччя. Елементу, який став можливим завдяки розвитку інформаційних технологій. Цей елемент називають англійською абревіатурою OSINT, або open source intelligence, або розвідкою з відкритих джерел.

З самого початку збройної агресії українські та закордонні дослідники збирали докази участі росіян у війні на Донбасі. У якості доказів вони використовували дані з соціальних мереж, зображення супутникових карт Google та інших відкритих картографічних сервісів, а також фото та відео зі ЗМІ.

Серед основних механізмів, які допомагають вирахувати російських солдат в Україні варто згадати:

• геотег: інформація про те, була зроблена фотографія,

• текст повідомлення: солдати іноді самі вказують, де була зроблена фотографія;

• коментарі під фотографіями: військові обговорюють зі своїми друзями обставини, за яких зроблено знімок;

• фон: на фотографію можуть потрапити подробиці місцевості, які допомагають її ідентифікувати – пам’ятники, будинки, терикони.

• контакти: на фотографіях відмічають інших осіб, які можуть стати джерелом додаткової інформації.

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Взагалі можна виділити декілька напрямків ідентифікації вторгнення, які вираховуються завдяки соціальним мережам. Перший – безпосередня присутність кадрових військових на Донбасі. По суті це те, що зробив Саймон у своєму фільмі.

Велику кількість персональних даних вдалося знайти групі InformNapalm. Вони з 2014-го регулярно публікують інформацію про російських військових, які перебувають на території самопроголошених республік "ЛНР" та "ДНР". При аналізі вони використовують не тільки фотографії, опубліковані військовослужбовцями, а й їх соціальні зв'язки – з ким вони дружать в мережі, в яких групах перебувають.

Перетин даних дозволяє вираховувати товаришів по службі та більше дізнатися про їхню діяльність на Донбасі.

Наявність таборів військових поблизу кордону підтверджується супутниковими знімками і фотографіями з профілів російських солдатів в соціальних мережах. Частини квартирували в цих таборах (наприклад, 5-а окрема танкова бригада з Улан-Уде), брали участь в боях на території України.

Друге – переміщення техніки. В принципі, аналогічна історія, що й з солдатами, тільки з БМП, "Градами" та "БУКами". Їх теж фотографують і викладають, не завжди піклуючись про замальовування знаків.



За допомогою фото із соцмереж вдалося підтвердити, що окупованим Донецьком їздять російські танки

Дані з соціальних мереж, опубліковані російськими військовими, лягли в основу офіційного розслідування трагедії літака рейсу MH-17 малайзійських авіаліній, збитого на сході України в липні 2014 року. Завдяки групі дослідників Bellingcat в розпорядження прокуратури Нідерландів, яка займається розслідуванням, потрапили фотографії зенітного ракетного комплексу "Бук".

За цим знімкам, опублікованими саме військовими на власних сторінках в соціальних мережах "Однокласники" і "Вконтакті", вдалося визначити маршрут і точний номер бойової машини. Крім того, завдяки великій кількості фото Bellingcat були встановлені імена і звання людей, які супроводжували зенітний комплекс. Цю інформацію група і передала нідерландським слідчим.



"Бук", яким ймовірно збили "Боїнг-777" над Донбасом

Третє – фіксація застосування техніки. Зокрема, фіксація артилерійського вогню, який вівся через україно-російський кордон. Найкраще дослідження тут провела група белінгкет

Четверте – нагороди за виконання успішних бойових завдань або участь в анексії Криму. Деякі військові викладають нагороди в соціальній мережі "Вконтакті", на яких видно порядковий номер. Далі усе просто – по порядковому номеру можна зрозуміти скільки, яких медалей було видано у певні періоди. Наприклад, за час анексії Криму, боїв за Слов’янськ, Іловайськ та Дебальцеве. Як ви розумієте – кількість військових нагород в Росії останнім часом сильно зросла. Ну і солдати так само люблять робити селфі зі своїми нагородами, що додатково полегшує їх ідентифікацію.

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Після багаточисельних статей, розслідувань про перебування російських військових на Донбасі в Міноборони почнуть говорити про регламентацію доступу солдат до соцмереж.

У 2016-ому в Росії заявлять, що в оборонних підприємств з'явиться власна закрита мережа передачі даних. Також вони збиратимуться заборонити військовослужбовцям вести робочу переписку через мобільні додатки іноземних розробників – Gmail, WhatsApp, Viber, Skype і Telegram.

В 2017 році розроблять законопроект про обмеження доступу до соціальних мереж військових. А в лютому 2018-ому Міністерство оборони Росії передасть до військових частин рекомендації по поведінці військових в соціальних мережах.

У 2018-му вони збираються узаконити ці рекомендації та зробити їх обов'язковими. Згідно з документом, солдатам слід видалити акаунти в соціальних мережах "Вконтакті", "Однокласники", Facebook. Їм не радять публікувати інформацію про місце служби та умови її проходження, фотографії і відеозаписи про військову службу. Міноборони порадило відключити геолокацію в мобільних пристроях. Аргументують це тим, що публікація фотографій може "привести до зриву бойових завдань".

Лишилося тільки зробити закриту для усіх військову соціальну мережу, де військовослужбовці могли б зваблювати не сусідок по парті, а сусідів по танку. І реєструватись там тільки по номеру військового квитка. Ні, ну а що? Це було б цілком у дусі твердолобого російського керівництва, і полегшило б нам пошук профілів їхніх солдат.

А якщо говорити серйозно, то ці дослідження зайвий раз довели те, що розвідки усіх цивілізованих держав знали і так: Росія вторглася в Україну, анексувала Крим і частину Донбасу, напхала туди військової техніки і продовжує вливати колосальні кошти у підтримання війни, яка забрала уже понад 10 тисяч життів.

Ці докази не завжди можуть прийматися до розгляду міжнародними судами. Там уже потрібна якісна робота наших військової прокуратури та СБУ. Але ці фільми, звіти та дослідження дуже гарно роблять іншу роботу – вони розбивають брехню перших осіб Росії та їхньої пропаганди. Бо фільми і дослідження містять очевидні ілюстрації та факти, на що росіянам просто нема чого відповісти.