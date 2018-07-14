На ЧС-2018 не було виявлено жодної позитивної допінг-проби

Допінг-проби футболістів, які були взяті до і під час чемпіонату світу, дали негативні результати.

Всього з січня 2018 року було проведено 2037 допінг-тестів, з яких було зібрано 3986 зразків. Про це повідомила прес-служба організації на офіційному сайті.

Читайте також: Збірна Хорватії: все, що потрібно знати про сенсаційного фіналіста ЧС-2018

Кожен гравець збірної, яка дійшла до півфіналу світової першості, був перевірений не менше чотирьох разів, деякі з них – по вісім разів.

Повідомляється, що у пробі одного з гравців знайдено заборонену речовину, але у футболіста було терапевтичний дозвіл на її застосування. Також були виявлені три підозрілі проби, в яких, втім, не було знайдено заборонених до застосування речовин.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу зіграють збірні Франції та Хорватії, а Англія і Бельгія битимуться в матчі за третє місце.