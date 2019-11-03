На ділянці в центрі Києва до кінця року перекрили рух: як об’їхати
На вулиці Покровській, що в подільському районі Києві, через ремонтні роботи перекрили рух транспорту. Обмеження будуть діяти до кінця року.
Об'їзд здійснюється вулицею Сагайдачного, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
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На ділянці проводять реконструкційні роботи, зокрема, перекладання мереж водопроводу.
Реконструкцію розпочали на ділянці від Андріївського узвозу до провулка Академіка Зелінського. На цій ділянці рух перекрито. Об'їзд тимчасово організовано вул. Сагайдачного,
– зазначили в КМДА.
Схема об'їзду/ Джерело: Kyivcity.gov.ua
Зазначимо, з 1 листопада в Києві на дорогах обмежили максимальну швидкість руху до 50 кілометрів /годину.
Обмеження тепер діють на таких ділянках:
- проспект Шухевича (від Північного моста до вулиці Бальзака);
- вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (від вулиці Академіка Заболотного);
- вулиця Саперно-Слобідській (від вулиці Грінченка до Південного мосту);
- проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).