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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      На ділянці в центрі Києва до кінця року перекрили рух: як об’їхати

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      На вулиці Покровській у Києві перекрили рух до кінця року
      На вулиці Покровській у Києві перекрили рух до кінця року / Ілюстративне фото

      На вулиці Покровській, що в подільському районі Києві, через ремонтні роботи перекрили рух транспорту. Обмеження будуть діяти до кінця року.

      Об'їзд здійснюється вулицею Сагайдачного, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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      На ділянці проводять реконструкційні роботи, зокрема, перекладання мереж водопроводу.

      Реконструкцію розпочали на ділянці від Андріївського узвозу до провулка Академіка Зелінського. На цій ділянці рух перекрито. Об'їзд тимчасово організовано вул. Сагайдачного,
      – зазначили в КМДА.

      Перекритий рух Київ
      Схема об'їзду/ Джерело: Kyivcity.gov.ua

      Зазначимо, з 1 листопада в Києві на дорогах обмежили максимальну швидкість руху до 50 кілометрів /годину. 

      Обмеження тепер діють на таких ділянках:

      • проспект Шухевича (від Північного моста до вулиці Бальзака);
      • вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
      • Наддніпрянське шосе;
      • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
      • Столичне шосе (від вулиці Академіка Заболотного);
      • вулиця Саперно-Слобідській (від вулиці Грінченка до Південного мосту);
      • проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).
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      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт Новини політики
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