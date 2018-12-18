На формі української футбольної команди з'явився портрет Зіброва: відео
У футбольного клубу "Миколаїв", який виступає у Першій лізі України, на формі з'явилося зображення Павла Зіброва зі словами його пісні "Мертві бджоли не гудуть".
Ідею розмістити зображення українського співака "Миколаїв" взяв у ірландського клубу "Богеміанса", які на своїй формі розмістили портрет Боба Марлі. Знаменитий співак колись виступав на місцевому стадіоні.
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Портрет Зіброва з'явиться на формі, оскільки відповідна пропозиція зібрала потрібну кількість лайків у Twitter-акаунті команди з півдня України.
Сам Зібров разом з букмекерською конторою "Фаворит спорт" записав відео, в якому презентував нову футболку "Миколаєва".
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