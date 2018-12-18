На формі української футбольної команди з'явився портрет Зіброва: відео

У футбольного клубу "Миколаїв", який виступає у Першій лізі України, на формі з'явилося зображення Павла Зіброва зі словами його пісні "Мертві бджоли не гудуть".

Ідею розмістити зображення українського співака "Миколаїв" взяв у ірландського клубу "Богеміанса", які на своїй формі розмістили портрет Боба Марлі. Знаменитий співак колись виступав на місцевому стадіоні. Читайте також: Український футбольний клуб готовий розмістити зображення Павла Зіброва на своїй формі Портрет Зіброва з'явиться на формі, оскільки відповідна пропозиція зібрала потрібну кількість лайків у Twitter-акаунті команди з півдня України. Сам Зібров разом з букмекерською конторою "Фаворит спорт" записав відео, в якому презентував нову футболку "Миколаєва". Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24