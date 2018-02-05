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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

На "Голос країни" співати прийшла колишня народна депутатка: відео

05:17, сьогодні 3575 Читать новость на русском
Злата Огневич
Злата Огневич / Фото з відкритих джерел

Екс-нардеп і співачка Злата Огневич стала учасницею 8 сезону телешоу "Голос країни".

На проекті співачка виконала пісню "One Day" та розвернула крісла усіх суддів.

За словами співачки, вона не має наміру змагатися за звання найкращого співака країни, проте не проти стати радником в одній з команд.

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Врешті Огневич обрала команду Потапа, з ним вона і продовжить шлях на проекті.

Злата Огневич на "Голосі країни-8": дивитися відео

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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