На Харківщині від грипу померла дитина

Від грипу померла 9-річна дівчинка з Харківської області. Батьки дитини звернулися по допомогу до медиків надто пізно і лікарям не вдалося її врятувати.

Про це повідомляє zaxid.net.

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9-річна дівчинку з Харківської області захворіла на вірус грипу типу А. Дитину тиждень батьки лікували вдома, а коли вже стало зовсім погано, викликали "швидку". Дівчинка померла в кареті швидкої допомоги.

Грип – симптоми • лихоманка;

• головний біль;

• ломота у м’язах і суглобах;

• загальна слабкість;

• втрата апетиту;

• можливо, нудота;

• кашель, що може тривати понад два тижнів; • висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів.

Медики радять при перших симптомах грипу, особливо, коли хворіють діти, звертатися за консультацією до лікарів.

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