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      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ

      На Харківщині від грипу померла дитина

      451 Читать новость на русском
      В Україні зафіксували смерть від грипу
      В Україні зафіксували смерть від грипу / ukrinform.ua

      Від грипу померла 9-річна дівчинка з Харківської області. Батьки дитини звернулися по допомогу до медиків надто пізно і лікарям не вдалося її врятувати.

      Про це повідомляє zaxid.net.

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      9-річна дівчинку з Харківської області захворіла на вірус грипу типу А. Дитину тиждень батьки лікували вдома, а коли вже стало зовсім погано, викликали "швидку". Дівчинка померла в кареті швидкої допомоги.

       
      Грип – симптоми
      • лихоманка;
      • головний біль;
      • ломота у м’язах і суглобах;
      • загальна слабкість;
      • втрата апетиту;
      • можливо, нудота;
      • кашель, що може тривати понад два тижнів;
      • висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів.

      Медики радять при перших симптомах грипу, особливо, коли хворіють діти, звертатися за консультацією до лікарів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Грип в Україні Діти Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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