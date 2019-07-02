На Харківщині впав військовий літак: пілот вижив

У Харківській області під час навчальних польотів 2 липня впав тренувальний військовий літак. На щастя, пілоту вдалося катапультувався.

За штурвалом літака Л-39 був курсант третього курсу Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

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Хлопець виконував самостійний навчально-тренувальний політ. У повітрі в юнака виникла нештатна ситуація, про яку він повідомив групу керівництва польотів. Вона прийняла рішення, що курсанту потрібно катапультуватися.

Після катапультування та приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок. Він повідомив, що ушкоджень не має, стан здоров’я задовільний. За ним екстрено виїхала група пошуковців,

– розповіли в університеті.

Там додали, що завдяки впевненим діям керівника польотів та умілим діям курсанта інших жертв та постраждалих немає.

Літак впав у поле поблизу селища Старовірівка Куп’янського району на Харківщині. Наразі створено комісію, яка буде з’ясовувати причини аварії.