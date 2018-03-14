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На Київщині молодик убив пенсіонерку, бо вважав її відьмою

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Молодик убив літню жінку на Київщині
Молодик убив літню жінку на Київщині / Фото з відкритих джерел

На Київщини 26-річний молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, забив до смерті 83-річну жінку, вважаючи її відьмою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

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"Установлено, що в одному із сіл Рокитнянського району чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, повертався додому від свого знайомого. Проходячи повз будинок літньої жінки, зловмисник вирішив зайти до останньої для з'ясування неприязних відносин, які склалися між ними, оскільки вважав жінку відьмою", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зайшовши до будинку пенсіонерки, молодик відразу наніс їй один удар в область обличчя, 2 удари по тулубу та декілька разів вдарив головою по чавунному радіатору опалення. Від отриманих тілесних ушкоджень 83-річна жінка померла.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Молодику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Досудове розслідування триває.

Теги: Новини Києва Новини України Пенсіонери Київська прокуратура Жертви Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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