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      На Київщині росіянин пошкодив прапор ОУН, а потім вистрибнув з вікна будівлі поліції – відео

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      Вандал пошкодив меміоріал "Небесної сотні"
      Вандал пошкодив меміоріал "Небесної сотні"

      У місті Вишневе Київської області 45-річний громадянин Російської Федерації пошкодив флагшток з прапором Організації українських націоналістів біля пам'ятника "Небесної Сотні".

      Правоохоронці з'ясували, що росіянин приїхав до родичів у село Святопетровське. Він має посвідку на постійне місце проживання в Україні. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

      Дивіться також: "Сєпар, твою мать" – на Одещині хлопець зірвав прапор і витер об нього ноги

      За словами поліцейських, порушник поводився неадекватно: то голосно плакав, то починав сміятися. Згодом він вистрибнув у вікно з третього поверху адмінбудівлі. Поліцейським чоловік пояснив свій "політ", що для нього просто грає голосно музика. Для надання медичної допомоги правоохоронці викликали швидку.

      Щодо порушника складено адмінпротокол за статтею "дрібне хуліганство". Зараз готується клопотання про скасування іноземцю посвідки на проживання, видворення його з України із забороною подальшого в'їзду.

      Відзначимо, що схожий випадок трапився на днях поблизу Одеси. 23-річний п’яний хлопець під викрики знайомих заліз на стовп і зірвав звідти державний стяг, витерши об нього ноги. 

      Поліція такі дії кваліфікували як наругу над державними символами. Хуліганові загрожує до трьох років в'язниці чи штраф.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Кримінал Заборона в’їзду росіянам в Україну
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