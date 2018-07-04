На Київщині сталося нове масове отруєння дітей у таборі

3 липня у санаторному закладі обласної ради "Поляна" у селищі Баришівка Київської області сталося нове масове отруєння дітей.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган, передає "Українська правда".

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Чиновник розповів, що у цьому таборі отруїлися 17 дітей, проте всі вони наразі почуваються нормально.

У них є ознаки кишкової інфекції. Їх одразу оглянули, зараз вони ізольовані, дітей у складному стані немає. У закладі також відібрали змиви та інші необхідні матеріали на аналіз. Також підготували місця в інфекційних закладах району на випадок, якщо у когось із дітей погіршиться самопочуття,

– сказав Горган.

Нагадаємо, 2 липня на Київщині у приватному дитячому таборі трапилося масове харчове отруєння дітей: 12 дітям стало погано, а 1 дитина впала в кому.



У Держпродспоживслужбі з’ясували, причиною отруєння дітей у таборі "Славутич" могли стати йогурти, які їм видали на підвечірок, а термін споживання яких сплив.