На Коноплянку з'явився ще один покупець

Гравець збірної України Євген Коноплянка зацікавив відразу два турецькі топ-клуби. Уже під час зимового трансферного вікна Євген може покинути німецький "Шальке" та переїхати в Стамбул.

Як повідомляє Fotomac, у послугах 29-річного півзахисника зацікавлений стамбульський "Бешикташ".

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Наразі видання пише тільки про те, що Коноплянка може поповнити лави "Бешикташа" на правах оренди.

Відзначимо, що вартість українця оцінюється у 2,5 млн євро. Раніше повідомлялося, що інший турецький гранд "Фенербахче" вже почав переговори щодо його трансферу.

Нагадаємо, що Коноплянка став гравцем "Шальке" наприкінці серпня 2016 року. З того часу він провів у Бундеслізі 52 матчі, у яких зумів відзначитися 5 забитими голами та 5 результативними передачами. Цього сезону на рахунку гравця збірної України 14 поєдинків у всіх турнірах та одна результативна передача.

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