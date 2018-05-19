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На королівське весілля принца Гаррі прийшли його колишні дівчата: з’явились фото

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На королівське весілля принца Гаррі прийшли його колишні дівчата
На королівське весілля принца Гаррі прийшли його колишні дівчата / www.gettyimages.in

Довгоочікуване весілля принца Гаррі та Меган Маркл нарешті відбулось. Новоспечене подружжя обмінялось шлюбними клятвами та заручилось і почало приймати вітання від друзів, родичів і шанувальників. Серед них також були і колишні дівчата принца Гаррі – Челсі Деві та Крессида Бонас.

Серед всіх запрошених на королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл на території Віндзорського замку можна було побачити двох колишніх коханих Гаррі – це Челсі Деві та Крессиду Бонас.

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Як відомо, з Челсі Деві принц Гаррі познайомилися ще тоді, коли вчилися в сусідніх школах, а їхні стосунки тривали з 2004 року по 2011-й. Дейві також супроводжувала принца Гаррі на весіллі Кейт Міддлтон і принца Вільяма. 


Челсі Деві (в синій сукні) на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл

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Роман з іншою екс-подругою – актрисою Крессидою Бонас, у принца тривав з 2012 року по 2014. Сьогодні Крессида прибула у Віндзор зі своїм новим бойфрендом.


Крессида Бонас з новим партнером на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл

Що цікаво, Меган Маркл свого першого чоловіка – Тревора Енгельсона, з яким перебувала в шлюбі з 2011 по 2013 рік, не запросила.

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Нагадаємо, що королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл окрім членів королівської родини та родичів Меган зможуть відвідати майже 3000 людей, які не мають відношення до королівської знаті. До списку запрошених увійшло 1200 видатних представників громадськості зі Сполученого Королівства; 200 осіб – з благодійних організацій і фондів; 100 осіб – учні з місцевих шкіл; 610 осіб – співробітники Віндзорського замку та 530 – співробітники королівського палацу.

Серед зіркових гостей на весіллі сьогодні можна було побачити подружжя Бекхемів, Клуні, Серену Вільям з чоловіком, Елтона Джона та багато інших.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Зіркові весілля Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл Королівське весілля
Джерело: 24 Канал
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