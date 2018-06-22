На Львівщині активізувались отруйні змії: четверо постраждалих

21 червня до реанімації Сколівської лікарні Львівської області надійшли четверо пацієнтів: три жінки та п'ятнадцятирічна дівчинка. Усіх вкусила карпатська гадюка – це єдина отруйна змія в цьому районі.

Коли спекотно і волого – змії активізуються.

Читайте також: У метро Києва помітили чоловіка з хижою твариною: опубліковано фото

"Деякі пацієнти потрапили без ознак загальної інтоксикації. Дві інші жінки мали явища інтоксикації, виражену нудоту, блювоту, пронос. Але стан їх стабілізувався", – розповіла в.о. заввіділення реанімації Сколівської районної лікарні Наталія Козак.

Лікуватимуться пацієнтки, щонайменше, ще тиждень. У Сколівській районній лікарні є спеціальна протиотрута. Втім, її вводять надзвичайних випадках. Здебільшого достатнього протинабрякової терапії та курсу антибіотиків.

Тоді вже постає питання вибору, чим лікувати. І тоді, як правило, йде симптоматичне лікування. Ну, але то все індивідуально, в залежності від стану пацієнта, в залежності від призначень лікаря

– зазначила заступниця головного лікаря Окасна Яремко.

Активізуються гадюки у спеку та коли повітря вологе. Можуть вилізти назовні й перед літньою грозою, щоби підживитися заздалегідь. Злякати гадюку, яка готується напасти, може шум.

Якщо змія все ж вкусила, у жодному випадку не можна перев'язувати кінцівку джгутом або ж висмоктувати отруту – через мікротріщинки в роті отрута може потрапити до крові чи шлунку. Бажано, якнайменше рухатися, пити багато води і негайно звернутися до лікаря. Обов'язково ж знерухомити тіло й якомога швидше звернутися до лікарів.