На Львівщині перекинувся квадроцикл: постраждало троє неповнолітніх

У Сколівському районі на Львівщині перекинувся квадроцикл, внаслідок чого постраждали троє неповнолітніх мешканок Львівщини.

Інцидент трапився 9 травня приблизно о 14:00 на горі в селі Славське Сколівського району.

Читайте також: Смертельна ДТП на Рівненщині: авто врізалося в огорожу і перекинулося, двоє хлопців загинули

Як інформує прес-служба поліції Львівщини, квадроциклом керував 42-річний місцевий мешканець. Чоловік не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок аварії постраждало троє неповнолітніх дівчат віком 14-15 років, які приїхали на відпочинок з Тернопільщини.

Усіх трьох доставили в лікарню, одну – після надання медичної допомоги відпустили, двох інших госпіталізували.

Поліцейські вирішують, чи відкривати кримінальне провадження.