17:38
28 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу-біз відправив Путіна без Путіна на йолку. Відродження науки РФ
Вєсті Кремля
23:34, 27 грудня
Вєсті.UA. Новий образ Савченко. Кур'єр Ляшко
Вєсті.UA
20:53, 27 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

На Львівщині п'яний водій оригінально пояснив причину зіткнення з поліцейським авто: відео

15:53, сьогодні 4374 Читать новость на русском
На Львівщині водій протаранив авто патрульних
На Львівщині водій протаранив авто патрульних / Фото з вільних джерел

П'яний водій протаранив авто патрульних на Львівщині. Після аварії чоловік намагався "віддячити" поліцейським, та після відмови вдався до погроз.

Про це повідомила Патрульна поліція Львова.

Інцидент стався близько 23 години на дорозі "Київ – Чоп". Патрульні поліції побачили, як Volkswagen Passat здійснив обгін на перехресті. Правоохоронці ввімкнули сирену та намагались зупинити порушника. Однак водію вдалося втекти від поліцейських. Згодом чоловік побачив іншу патрульну машину та подумав, що його переслідують.

Читайте також: У Києві іномарка влетіла в кіоск: постраждала дитина

"Порушник подумав, що це його переслідують і вирішив вклинитися в колону з автомобілів. В той момент екіпаж, який здійснював переслідування, перегнав його і коли зрозумів це, одразу здійснив розворот. Водій згаданої автівки виїхав на зустрічну смугу поблизу населеного пунку Дідилів і здійснив зіткнення з патрульним автомобілем", – йдеться у повідомленні.

При розмові з порушником поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Під час зіткнення в салоні Volkswagen Passat ніхто не перебував. Однак чоловік почав заперечувати, що взагалі кермував машиною.

Я збоку сидів, а за кермом сидів інопланетянин,
– пояснив патрульним водій.

Окрім цього, п'яний винуватець ДТП зазначив, що у нього є впливові знайомі, які вирішать цей інцидент. Згодом на місце аварії приїхав адвокат чоловіка, який відмовив водія проходити алкотест та обстеження в лікарні. При цьому чоловік пояснював, що проходити експертизу йому не дозволяє віра.

Внаслідок аварії правоохоронці отримали тілесні ушкодження. Медики діагностували в них забої та струс мозку. Також лікарі підтвердили, що винуватець ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Справу передали слідчим області.

Теги: Новини України Новини Львова ДТП за участю поліції Аварії та ДТП Алкоголь Поліція
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Ультрас, блогер, судья, религиовед и директор завода – что известно о 73 освобожденных пленных
сьогодні, 16:57 Ультрас, блогер, судья, религиовед и директор завода – что известно о 73 освобожденных пленных
Блог Медіа 1059
Как прошел день обмена пленными: все по минутам
сьогодні, 16:12 Как прошел день обмена пленными: все по минутам
Повернись живим 1175
У київському гіпермаркеті знайшли листівки з російським триколором
сьогодні, 16:39 У київському гіпермаркеті знайшли листівки з російським триколором
592
Сергій Притула показав свій розкішний дім у новорічних вогнях: фото
сьогодні, 16:00 Сергій Притула показав свій розкішний дім у новорічних вогнях: фото
10570
В 2014 ГРУ России запустило в Украине кампанию по дискредитации новой власти, – Тарас Стецькив
сьогодні, 15:06 В 2014 ГРУ России запустило в Украине кампанию по дискредитации новой власти, – Тарас Стецькив
Наталя Ромашова 432
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Z-Games 2017: програма фестивалю в Затоці
21 серпня , 09:02
Загрожує кримінальна відповідальність: міністр про знищення графіті часів Майдану в Києві
 3 вересня , 13:42
Українські медики обстежили визволених з полону українських бійців
сьогодні , 16:51
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук