На Львівщині п'яний водій оригінально пояснив причину зіткнення з поліцейським авто: відео

П'яний водій протаранив авто патрульних на Львівщині. Після аварії чоловік намагався "віддячити" поліцейським, та після відмови вдався до погроз.

Про це повідомила Патрульна поліція Львова.

Інцидент стався близько 23 години на дорозі "Київ – Чоп". Патрульні поліції побачили, як Volkswagen Passat здійснив обгін на перехресті. Правоохоронці ввімкнули сирену та намагались зупинити порушника. Однак водію вдалося втекти від поліцейських. Згодом чоловік побачив іншу патрульну машину та подумав, що його переслідують.

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"Порушник подумав, що це його переслідують і вирішив вклинитися в колону з автомобілів. В той момент екіпаж, який здійснював переслідування, перегнав його і коли зрозумів це, одразу здійснив розворот. Водій згаданої автівки виїхав на зустрічну смугу поблизу населеного пунку Дідилів і здійснив зіткнення з патрульним автомобілем", – йдеться у повідомленні.

При розмові з порушником поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Під час зіткнення в салоні Volkswagen Passat ніхто не перебував. Однак чоловік почав заперечувати, що взагалі кермував машиною.

Я збоку сидів, а за кермом сидів інопланетянин,

– пояснив патрульним водій.

Окрім цього, п'яний винуватець ДТП зазначив, що у нього є впливові знайомі, які вирішать цей інцидент. Згодом на місце аварії приїхав адвокат чоловіка, який відмовив водія проходити алкотест та обстеження в лікарні. При цьому чоловік пояснював, що проходити експертизу йому не дозволяє віра.

Внаслідок аварії правоохоронці отримали тілесні ушкодження. Медики діагностували в них забої та струс мозку. Також лікарі підтвердили, що винуватець ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Справу передали слідчим області.