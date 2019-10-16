На Львівському Безпековому Форумі міжнародні експерти обговорять російську загрозу для Європи

30 жовтня та 1 листопада у Львові вже втретє відбудеться Львівський Безпековий Форум.

Головна тема цьогорічного форуму – "Росія в Європі – старі помилки та нові виклики". Історія відносин Росії з Європою схожа на коливання маятника – чим теплішими вони стають, тим, з часом, більше загострюється протистояння між ними. Україна є географічним і геополітичним заручником цього коливання протягом багатьох століть. Від того, яким кольором забарвлений на політичній карті Київ, залежить і те, хто є переможцем у протистоянні Європи та Росії. Чи може Росія бути рівноправним партнером для Європи не застосовуючи силу та страх? Яка справжня ціна російських грошей, вкладених у критичну інфраструктуру – газопроводи, медіа, демократичні інституції?

Трансатлантична єдність вперше під загрозою з часів Другої світової війни. Країни Балто-Чорноморського регіону опиняються під загрозою та змушені шукати шляхів для підсилення власної колективної безпеки від конвенційних та неконвенційних загроз.

Експерти будуть міркувати над тим, як захистити критичну інфраструктуру – інформаційний і кіберпростір, важливі об’єкти життєзабезпечення, економіку та політичну систему від агресивних дій Росії спрямованих проти України та Заходу. У фокусі дискусій також – формула Штайнмаєра, особливий статус Донбасу, Україна – в епіцентрі американського конфлікту, російські виклики для Балто-Чорноморського регіону.

Також спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та Центром громадянських свобод в межах форуму буде проведено дискусію щодо актуальних проблем обміну військовополоненими в умовах невизнаної російської агресії.

У заході візьмуть участь авторитетні експерти та посадовці з понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та ін.

Цей масштабний захід розпочнеться виступом впливового англійського історика сера Лоуренса Фрідмана, заслуженого професора у сфері досліджень війни в Королівському Коледжі Лондона. Його найновіша книга "Україна і мистецтво стратегії" ( 2019) вже здобула визнання провідних аналітичних видань на Заході як одна із найкращих спроб пояснити мотиви і стратегію Путіна у протистоянні із Заходом через кейс України.

Серед топ-спікерів цьогорічного форуму– помічник Генерального Секретаря НАТО з публічної дипломатії Посол ТаджанІлдем (запланована окрема прес-конференція), політичний радник Міністра закордонних справ Румунії Георг Магеру, директор Дипломатичної академії України Сергій Корсунський та інші.

Цьогоріч модераторами заходу будуть незмінні співголови форуму Бен Годжес, генерал-лейтенант американської армії у відставці, та Оксана Сироїд, заступниця голови ВРУ VIII скликання (також запланована спільна прес-конференція).

Ще під час першого форуму у 2017-му провідні українські та закордонні експерти в галузі міжнародної безпеки вперше з часів російської збройної агресії висловили занепокоєння можливими наслідками імплементації політичної частини домовленостей у Мінську для України, зокрема наданням особливого статусу Донбасу та проведенням виборів на окупованих територіях під російським контролем. За три роки форум став майданчиком для пошуку альтернативних рішень для сучасних викликів безпеки, оминаючи табу та політичні заклинання.

Львівський Безпековий Форум 2018 відбудеться 30 жовтня – 1 листопада 2018 року в Інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

Організатори форуму: ГО "Інститут Просвіти", Український католицький університет, КУ "Інститут міста" та Львівська міська рада.

Львівський безпековий форум відбувається за підтримки Фонду Ганса Зайделя, Фонду Чорного моря Німецького фонду Маршала, Центру Інформації та документації НАТО в Україні та Міжнародного фонду Відродження.

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