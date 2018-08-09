На матчі Ліги Європи помічнику арбітра розбили голову банкою пива: фото
У Австрії під час матчу між "Штурмом" з Грацу проти грецького АЕК з Ларнаки у кваліфікаціх Ліги Європи довелося перервати гру. Все через травму голови помічника арбітра.
Коли господарі поступалися 0:2, на 77 хвилині з трибуни в бік помічника арбітра полетіла банка пива. яка розбила йому голову. Одразу після цього головний суддя матчу зупинив гру та забрав команди з поля.
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Однак згодом матч поновили. "Штурм" у підсумку поступився 0:2.
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Джерело: 24 Канал
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