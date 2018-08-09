На матчі Ліги Європи помічнику арбітра розбили голову банкою пива: фото

У Австрії під час матчу між "Штурмом" з Грацу проти грецького АЕК з Ларнаки у кваліфікаціх Ліги Європи довелося перервати гру. Все через травму голови помічника арбітра.

Коли господарі поступалися 0:2, на 77 хвилині з трибуни в бік помічника арбітра полетіла банка пива. яка розбила йому голову. Одразу після цього головний суддя матчу зупинив гру та забрав команди з поля.

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Match interrompu à Graz. Le Sturm est mené 2:0 à la maison par Larnaka et un des arbitre-assistants a été touché par une bière lancée depuis une tribune. pic.twitter.com/H1ytnTbdHl — Footballski (@footballskiFR) 9 серпня 2018 р.

Однак згодом матч поновили. "Штурм" у підсумку поступився 0:2.

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