На Майдані влаштували протест проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія

На Майдані Незалежності в Києві зібралися кілька сотень людей, обурених тим, що ЦВК зареєструвала кандидатами на виборах до парламенту скандальних Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Перший – колишній глава Адміністрації Януковича і перебуває в розшуку. Другий – проросійський, блогер, який втік з України.

Акція протесту "Терпіти більше не можна" поки що відбувається без партійних прапорів, але з вигуками: "Ми втомились від лайна!". У руках присутні тримають чимало плакатів з написами "Терпіти більше не можна", "Портнов, твій суд вже скоро", "Реваншуйте, на*уй". Також подекуди було чутно вигуки: "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Під Стелою Незалежності встановили намет та сим

Це попереджувальна акція, яка повинна показати ЦВК, що рішення треба переглядати, а не допускати до виборів таких персонажів (як Клюєв і Шарій, – ред.). Наступне засідання ЦВК має відбутися в четвер,

– виголосив у мікрофон один з учасників акції, і додав, що залежно від результатів засідання активісти узгоджуватимуть свої подальші дії.

Зауважимо, що учасники акції копнули журналіста видання "Страна.ua", оскільки він висловлював слова підтримки на адресу Шарія, повідомила кореспондентка 24 каналу Олена Кук. Журналіст впав, проте ушкоджень не зазнав. На місці працює поліція діалогу.

На протилежному боці вулиці зібралися кілька людей з рожевими повітряними кульками на підтримку Шарія.



На фото ліворуч - журналіст видання "Страна.ua", який розгнівав активістів / Фото Олени Кук (24 канал)

Дивіться фото 24 каналу з акції протесту на Майдані в Києві:

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