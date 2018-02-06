На Олімпіаді у Пхьончхані вирує заразний вірус

Зимові Олімпійські Ігри 2018 9 лютого стартують у південнокорейському Пхьончхані. За лічені дні до відкриття Олімпіади стало відомо про вірус, який поширився серед тутешніх жителів.

Як інформує BBC, десятки охоронців, які мали б забезпечувати безпеку на Олімпіаді-2018, потрапили до лікарень з норовірусом і були змушені припинити роботу.

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Загалом від роботи відсторонено понад тисячу співробітників приватних охоронних компаній. Замість них безпеку забезпечуватимуть 900 спеціально спрямованих в Пхьончхан військовослужбовців.

Загалом у місцеві лікарні з симптомами блювоти та діареї госпіталізували 41 особу. Усі вони жили в молодіжному центрі в Пхьончхані, а не в олімпійському селищі, де проживають спортсмени.

За даними оргкомітету Олімпіади, норовірус підхопили 32 людини – 21 особа проживала у молодіжному центрі, а ще 11 – в інших місцях.

Достеменної інформації, як саме вони заразились немає. Зараз перевіряють водопровідну воду, проводять обстеження персоналу та продуктів харчування. Персонал зобов’язують користуватись антисептичними засобами для рук.

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Офіційний представник Олімпіади Крістоф Дюбі запевнив, що вживають оперативних заходів, щоб запобігти подальшому поширенню вірусів.

Дуже жорсткі заходи прийняті щодо їжі і напоїв. Коли виявляється випадок зараження, починається дезінфекція всієї зони, де перебувала ця особа,

– наголосив Крістоф Дюбі.

Довідка: Норовіруси викликають гостру шлунково-кишкову інфекцію. Вірус є дуже заразним і може передаватися через їжу або воду.