На "Оскарі" запровадять нову номінацію

На церемонії вручення "Оскара" побільшає номінацій. Список доповнить нагорода за надзвичайні досягнення в категорії популярних фільмів.

Про це повідомляє ВВС.

Відтак, фільми, які популярні серед глядачів, але не настільки подобаються критикам, матимуть більше шансів здобути "Оскар".

Ці та ще дві зміни 7 серпня схвалила рада директорів американської кіноакадемії.

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Проте поки що невідомо, чи наберуть ці зміни чинності вже до найближчої церемонії "Оскар", що пройде у лютому 2019 року.

Рада директорів Академії також визначила більш ранню дату для церемонії "Оскар" у 2020 році. Телетрансляцію вирішили скоротити до трьох годин, щоб церемонію нагородження змогли подивитися більше телеглядачів у всьому світі.

Для того, щоб вмістити в ефірний час всі 24 номінації, деякі з них представлятимуть під час рекламних пауз, а потім коротитимуть і показуватимуть пізніше під час трансляції.

Нагадаємо, 90-та церемонія нагородження кінопремії Оскар-2018 відбулася уночі проти 5 березня. Найкращим фільмом було обрано творіння іспанського Гільєрмо дель Торо "Форма води". Загалом ця стрічка претендувала на рекордних 13 номінацій однак здобула перемогу лише в чотирьох.