На парламентських виборах спецдільниць для військових не буде: чим ризикують українські бійці

На парламентських виборах-2019 спецдільниць для військових не буде. Верховна рада восьмого скликання так і не спромоглась проголосувати відповідну постанову.

Тепер армійці в зоні проведення ООС змушені будуть голосувати на звичайних дільницях, які не завжди розташовані поруч із фронтом. І їм доведеться залишити позицію та їхати до реєстру виборців. Чому ж спецдільниці так і не створили і чим ризикують військові – дізнгавалися журналісти 24 каналу.

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► Президентські вибори-2019

На виборах президента у 2019 році військові вперше в історії голосували на передовій. Військовий намет був замість будівлі школи чи палацу культури. Замість звичних членів виборчої комісії були люди в українському однострої.

Військових організовано підвозили на спецдільницю. Всі проголосували швидко і без черг. Вже до другої години дня явка склала понад 80%.



На президентських виборах для віськових встановили спеціальні намети

► Парламентські вибори-2019

Проте на парламентських виборах військовим на надали такої можливості.

22 травня президент України подав відповідний законопроект, щоб ці спецдільниці були, але Верховна Рада не розглянула ці питання,

– зазначив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Радіон Тимошенко.

► Які проблеми чекають військових

Своєю бездіяльністю Верховна Рада значно ускладнила військовим можливість волевиявлення.

• Якщо раніше штаби підрозділів складали списки і військовим залишалось лише проголосувати, то тепер кожен армієць має приїхати в реєстр виборців та змінити місце голосування за звичайною процедурою. До того ж, військові і досі не знають, де саме будуть голосувати.

• Відсутність спецдільниць має ще одну досить серйозну проблему для армійців. Українські армійці передають до цивільних дільниць всі свої персональні дані, включаючи копії паспортів із місцем реєстрації. Адже на території Луганської та Донецької областей до виборчих комісій потрапляють різні люди.

Є немало людей, які мають стосунки з бійцями незаконних збройних формувань, так як це прифронтова лінія. І є певні побоювання, що ці дані можуть потрапити до рук ворожої агентури,

– розповів військовослужбовець полку Азов Нацгвардії "Акула".

• Також не буде організовано підвіз бійців до дільниць, як це було на президенських виборах, тому що пересування військової техніки до цивільних дільниць є небезпечним. Адже бойовики знають, де розташовані дільниці і які дороги до них ведуть.

"Ніхто нікого підвозити не буде, адже це заборонено. Але на сьогодні ми організували роботу так, що де зручніше, там вони і будуть голосувати", – пояснив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Радіон Тимошенко.

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• На деяких ділянках фронту передові позиції віддалені від найближчого населеного пункту на 10-15, а подекуди і більше, кілометрів. Тобто боєць з передової має подолати цю ділянку пішки. Навряд знайдеться багато охочих це зробити. І тут варто зазначити, що саме парламент ухвалює бюджет Збройних сил, і армійці повинні мати право цей парламент обирати.



Відсутність спецдільниць принесе багато незручностей і небезпек військовим