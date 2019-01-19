На перегляді у "Чорноморця" перебувають одразу 8 футболістів: відомо імена
Одеський "Чорноморець" перегляне на зборах в Туреччині 8 потенційних новачків.
Головний тренер "Чорноморця" Ангел Червенков розповів про футболістів, які знаходяться на перегляді. Менеджер хоче посилити гру команди в атаці і підняти рівень гравців оборони.
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На перегляді у нас воротар Овчаров, захисник Голіков. Запросили Гліба Гупала, Євгена Морозенка, Дмитра Гранкіна і в Євгена Чумака. Так що у нас є вибір. В останні два дні до нас приєдналися грузинський футболіст Давид Кохія, а також Тимур Велієв. Будемо приймати рішення. Найголовніше те, як вони себе покажуть,
– сказав тренер в ефірі Футбол News.
Також Червенков зазначив, що на зборах в Туреччині "Чорноморець" проведе як мінімум чотири контрольні матчі.
Після 18 турів чемпіонату України одесити займають 11 місце. В активі команди всього 12 очок.