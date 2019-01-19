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      На перегляді у "Чорноморця" перебувають одразу 8 футболістів: відомо імена

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      Ангел Червенков розповів про новачків на перегляді
      Ангел Червенков розповів про новачків на перегляді / ФК "Чорноморець"

      Одеський "Чорноморець" перегляне на зборах в Туреччині 8 потенційних новачків.

      Головний тренер "Чорноморця" Ангел Червенков розповів про футболістів, які знаходяться на перегляді. Менеджер хоче посилити гру команди в атаці і підняти рівень гравців оборони.

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      На перегляді у нас воротар Овчаров, захисник Голіков. Запросили Гліба Гупала, Євгена Морозенка, Дмитра Гранкіна і в Євгена Чумака. Так що у нас є вибір. В останні два дні до нас приєдналися грузинський футболіст Давид Кохія, а також Тимур Велієв. Будемо приймати рішення. Найголовніше те, як вони себе покажуть,
      – сказав тренер в ефірі Футбол News.

      Також Червенков зазначив, що на зборах в Туреччині "Чорноморець" проведе як мінімум чотири контрольні матчі.

      Після 18 турів чемпіонату України одесити займають 11 місце. В активі команди всього 12 очок.

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      Теги: Футбол Спорт ФК Чорноморець
      Джерело: 24 Канал
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