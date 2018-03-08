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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На пляж у Криму прилетів рожевий фламінго: фото

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Фламінго на пляжі в Феодосії
Фламінго на пляжі в Феодосії / Kafanews

До окупованої Феодосії прилетів рожевий фламінго – рідкісний птах, внесений до Червоної книги. Фламінго оселився на узбережжі неподалік від пансіонату "Україна".

Про це повідомляє "Кафа".

За словами місцевих жителів, птах поводиться неспокійно, кричить і нікого близько до себе не підпускає.

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Журналісти кримського видання "Об'єктив" розповіли про те, що зв'язалися з сафарі-парком "Тайган", але там їм запропонували особисто відловити і привезти птаха. Глава феодосійської адміністрації Сергій Фомич пообіцяв взяти ситуацію під свій контроль.

Фламінго у Криму
Фламінго на кримському пляжі

Зазначимо, що востаннє трьох фламінго, що прилітали на зимівлю, в Феодосії бачили в 2012 році в районі озера Аджіголь. Всього за останні 15 років рідкісних птахів у цих місцях помічали не більше 5 разів.

До слова, 17 січня повідомлялося, що посеред зими на Одещину прилетів фламінго. Птаха помітили у Національному природному парку "Тузловські лимани".

Теги: LifeStyle Новини України світ тварин Новини Криму Феодосія
Джерело: 24 Канал
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