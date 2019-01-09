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      На Рівненщині неповнолітня дівчинка померла від грипу

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      На Рівненщині зафіксували смерть від грипу
      На Рівненщині зафіксували смерть від грипу / dt.ua

      У Рівненській області від грипу померла 16-річна дівчина з Острозького району.

      Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

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      Зазначається, що хвора звернулася по допомогу 2 січня й одразу була госпіталізована до відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

      "Однак всі необхідні реанімаційні заходи виявились неефективними, й 7 січня дівчина померла. Діагноз – грип А, вірусний енцефаліт. Лабораторно було підтверджено діагноз "грип". При дослідженні матеріалу виявили РНК вірусу грипу А(H3N2). Дитина не була вакцинована проти грипу", – йдеться у повідомленні.


      Симптоми грипу

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      Теги: Лікування Здоров'я Медицина Грип в Україні Рівне
      Джерело: Здоров'я 24
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