На Рівненщині неповнолітня дівчинка померла від грипу

У Рівненській області від грипу померла 16-річна дівчина з Острозького району.

Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

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Зазначається, що хвора звернулася по допомогу 2 січня й одразу була госпіталізована до відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

"Однак всі необхідні реанімаційні заходи виявились неефективними, й 7 січня дівчина померла. Діагноз – грип А, вірусний енцефаліт. Лабораторно було підтверджено діагноз "грип". При дослідженні матеріалу виявили РНК вірусу грипу А(H3N2). Дитина не була вакцинована проти грипу", – йдеться у повідомленні.



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