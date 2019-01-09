На Рівненщині від кору помер чоловік

На Рівненщині 6 січня 2019 року через ускладнення від кору помер 49-річний чоловік, який проживав у смт Квасилів.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Рівненський лабораторний центр МОЗ України.

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Зазначається, що чоловік захворів на кір 19 грудня. По медичну допомогу звернувся через 5 днів – 24 грудня та був госпіталізований до інфекційного відділення Рівненської центральної районної лікарні.



Чоловік помер 6 січня

"У зв’язку із важким перебігом захворювання 27 грудня чоловіка перевели у відділення інтенсивної терапії та анестезіології. Чоловіка врятувати не вдалося, 6 січня він помер. Діагноз: набряк головного мозку, коревий енцефаліт, кір (важка форма) лабораторно підтверджений", – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили , що чоловік не був щеплений проти кору.

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