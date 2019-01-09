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      На Рівненщині від кору помер чоловік

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      На Рівненщині зафіксували смерть від кору
      На Рівненщині зафіксували смерть від кору / Фото з соцмереж

      На Рівненщині 6 січня 2019 року через ускладнення від кору помер 49-річний чоловік, який проживав у смт Квасилів.

      Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Рівненський лабораторний центр МОЗ України.

      Читайте також: Понад дві тисячі людей захворіли на кір з початку року

      Зазначається, що чоловік захворів на кір 19 грудня. По медичну допомогу звернувся через 5 днів – 24 грудня та був госпіталізований до інфекційного відділення Рівненської центральної районної лікарні.

      Смерть від кору
      Чоловік помер 6 січня

      "У зв’язку із важким перебігом захворювання 27 грудня чоловіка перевели у відділення інтенсивної терапії та анестезіології. Чоловіка врятувати не вдалося, 6 січня він помер. Діагноз: набряк головного мозку, коревий енцефаліт, кір (важка форма) лабораторно підтверджений", – йдеться у повідомленні.

      У відомстві наголосили , що чоловік не був щеплений проти кору.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Рівне Кір
      Джерело: 24 Канал
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