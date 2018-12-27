На Рівненщині жінка народила 18 дитину

Багатодітна мати з Рівненської області народила вісімнадцяту дитину.

Про це написав голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко.

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"Багатодітна мати Людмила Ковалевич із села Познань Рокитнівського району народила вісімнадцяту дитину", – написав він.

За словами Муляренка, породілля і новонароджена почуваються добре.

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