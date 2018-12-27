14:41
27 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, 26 грудня
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, 26 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Діти
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ

      На Рівненщині жінка народила 18 дитину

      2096 Читать новость на русском
      Жінка народила 18 дітей
      Жінка народила 18 дітей / korysniporady.com.ua

      Багатодітна мати з Рівненської області народила вісімнадцяту дитину.

      Про це написав голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко.

      Читайте також: У Польщі 11-річна дівчинка з України народила дитину

      "Багатодітна мати Людмила Ковалевич із села Познань Рокитнівського району народила вісімнадцяту дитину", – написав він.

      За словами Муляренка, породілля і новонароджена почуваються добре. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Вагітність і пологи
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Легалізація зброї: чому це потрібно Україні та які країни мають дозвіл
      сьогодні , 14:30 Легалізація зброї: чому це потрібно Україні та які країни мають дозвіл
      Леонід Остальцев 77
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Найочікуваніші ігри 2019 року
      сьогодні , 14:00 Найочікуваніші ігри 2019 року
      Михайло Года 307
      Зрада чоловіка Лорак і Марченко на "Танцях": якими скандалами запам'ятався український шоу-біз
      сьогодні , 13:00 Зрада чоловіка Лорак і Марченко на "Танцях": якими скандалами запам'ятався український шоу-біз
      Анастасія Манюхіна 1938
      Тёмное прошлое Украины: будет ли в стране третий Майдан
      сьогодні , 12:30 Тёмное прошлое Украины: будет ли в стране третий Майдан
      Павло Казарін 660
      Генетики зможуть редагувати ДНК дітей
       19 липня , 19:18
      Хто приймає більш обдумані рішення – діти чи дорослі: відповідь науковців
       24 липня , 01:54
      Чому не можна змушувати дитину їсти: топ-3 причини
       22 листопада , 19:43
      Що робити, якщо дитина не хоче вчитися
       9 жовтня , 17:29
      Як обрати рюкзак для школяра: поради лікаря
       24 серпня , 12:39
      Виявили небезпеку зубної пасти, мила і шампуню
       30 грудня , 10:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук