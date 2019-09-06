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      На Рівненщині знайшли рештки жінки, що жила 6 тисяч років тому: що здивувало археологів

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      Скелет жінки виявили на території давньоруського городища, де колись було поселення людей. Решткам людини, що знайшли в селищі Гоща, орієнтовно шість тисяч років.

      На рештки науковці натрапили цілком випадково. Кістки були закопані на глибині 50 сантиметрів. Науковці визначили стать за вигином щелепи та тазовими кістками. 

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      Співробітник Рівненського музею Віталій Тимощук згадав, що вони знімали шар за шаром, як раптом натрапили на кістки. Спершу вони знайшли череп та ребро, а далі й весь кістяк.

      Археологи переконані, що ця людина була похована під час ритуалу. Про це свідчить розташування кісток. Адже тисячі років тому людей хоронили біля поселень, розпалювали вогнище, а коли воно вигоряло, на його місце клали померлого.

      Це так звані скорченики. Тобто людина лежала у позі ембріона. Рука, нога та голіностоп залишилися незруйнованими,
      – пояснив керівник археологічної експедиції Олексій Войтюк.


      Археологи переконані, що ця людина була похована під час ритуалу

      Найбільше науковців здивував і вразив череп жінки. Як зауважив Войтюк, у сучасних людей потилиця пряміша, а у випадку цієї жінки – витягнута. Він припустив, що це могли зробити штучно, аби наблизити себе до богів. Череп деформували з дитинства, накладаючи на нього джгути, після них він починав рости по-іншому.


      На рештки науковці натрапили цілком випадково

      Розкопки на цьому місці тривають уже другий рік. Торік археологи відкопали житло бронзового віку і господарські ями. Знайшли залишки кераміки. Після детального вивчення, знайдені артефакти передадуть до Рівненського краєзнавчого музею.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Рівне Історія
      Джерело: 24 канал
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