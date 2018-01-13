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На російському телеканалі відбулася прем'єра серіалу з українськими акторами

21:43, 13 січня 1883 Читать новость на русском
Російський серіал
Російський серіал "Я люблю своего мужа" з українськими акторами / Фото з соцмереж

На російському "Первом канале" відбулася прем'єра серіалу "Я люблю своего мужа" за участю українських акторів Володимира Горянського, Ади Роговцевої та співачки Аліни Гросу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Гросу.

"Сьогодні прем'єра нашого чудового серіалу. Вмикайте і насолоджуйтеся", – написала вона.

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Блогер Дмитро Скворцов пригадав у своєму Facebook-дописі заяви Горянського про те, що він відмовляється зніматися у російських фільмах через конфлікт між країнами.

"Пам'ятаєте того Горянського, що "в Росію не поїде грати навіть Гамлета"? Зустрічайте! Ну, фашисточку Адочку (ще не так давно парторга київського театру), яка нині знову на "Первом канале" зіркує представляти всеїдному російському глядачеві, думаю, не треба. А про диво на ім'я Горянський нагадати слід", – написав Скворцов.

Теги: Новини України LifeStyle Новини Росії Російські гастролери Кіно
Джерело: 24 Канал
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