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На Сатурні знайшли сліди складної органіки: про що це свідчить

324 Читать новость на русском
Сатурн
Сатурн / jyotish-veda.com

Вчені проаналізували дані, зібрані зондом Cassini, які вказують на присутність складних органічних молекул під крижаною корою супутника Сатурна – Енцелада.

Про це повідомляє Naked Science.

Підлідний океан Енцелада, що розміщений під корою Енцелада, викидає потужні гейзери води, і її захололі частки вдалося зібрати зонду Cassini. Саме у цих часточках вчені розгледіли складні і великі органічні молекули.

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Тож вірогідно, що у цьому океані можливе життя – принаймні в формі простих організмів, що нагадують земні мікроби-метаногени. У складі гейзерів виявили молекулярний водень і вуглекислий газ, а також прості (до 50 атомних одиниць маси) органічні молекули. Всі ці речовини можуть бути пов'язані з біологічними процесами у океані Енцелада.

Однак, ця знахідна ще не доводить на 100% ​​на наявність тут життя: такі речовини цілком могли утворитися і абіогенним шляхом, в гідротермальних джерелах на дні океану.

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Теги: Техно Космос Сатурн
Джерело: 24 Канал
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