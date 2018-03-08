11:03
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На що звертають увагу хлопці на першому побаченні: зізнання чоловіків

1270 Читать новость на русском
Перше побачення
Перше побачення / Фото із соцмереж

Перше побачення: для хлопця і дівчини це завжди особливий день, до якого ретельно готуються. Перша зустріч може пройти легко і невимушено, або ж навпаки – стати кількагодинною "каторгою".

На що ж звертають увагу чоловіки під час першого побачення – з'ясував журнал Cosmopolitan.

Читайте також: 5 речей, які можуть зруйнувати стосунки з коханими

Пунктуальність


Пунктуальність жінки

Для чоловіків важлива пунктуальність, оскільки багато з них не мають наміру проводити години під будинком дівчини в надії побачити її. Окрім цього, вчасний прихід на зустріч свідчить про те, наскільки серйозно дівчина ставиться до обранця.

Перше, що я помічаю, чи дійсно вона готова до виходу, коли говорить, що вже вбрана та чи змушує себе чекати,
– розповів Джордж, 28 років.

Паузи в розмові


Мовчазні паузи на першому побаченні можуть багато про що розповісти

Кожна людина стикалась із незручним моментом, коли під час зустрічі виникала пауза у спілкуванні.

Читайте також: Чим корисні спільні подорожі для стосунків

"Одним з ключових моментів в тому, щоб зрозуміти дівчину на першому побаченні, є те, як вона себе веде, коли в розмові повисає пауза. Вони можуть бути дуже незручними, але в той же час дозволяють багато чого довідатися про обраницю: інтроверт вона чи екстраверт, спокійна чи вовтузиться на стільці, жартує чи засмучується, чи може з легкістю підтримати розмову або просто намагається приховати дискомфорт мовчання порожньою балаканиною", – відверто зізнався Ерік, 33 роки.

Оплата вечері

Хоч чоловіки здебільшого гордо оплачують вечерю, однак вони обов'язково звертають увагу на те, чи жінка вступає в так званих "батл" гаманців.

Якщо вона пропонує оплатити за себе рахунок – це дуже хороший знак. Природно, що я відмовлюся, але вона, принаймні, повинна запропонувати це,
– зазначив Ден, 21 рік.

Спілкування з офіціантом

Мало хто з дівчат звертає увагу на те, як реагують чоловіки на спілкування обраниці з офіціантом. Адже часто люди починають кар'єру з таких професій у студентські роки.

Я завжди помічаю, як дівчина поводиться з обслуговуючим персоналом. Якщо вона добра і уважна, то це говорить багато про що, а якщо вона хамить офіціантам і поводиться гордовито – все скінчено,
– заявив Курт, 29 років.

Читайте також: Вчені з’ясували, як часто закоханим потрібно зустрічатись на початку відносин

Балакучість


Надмірна розповідь про себе шкодить на першому побаченні

Часто на першому побаченні жінки забагато розповідають про себе, прагнучи показати всі свої переваги. При цьому чоловіки навіть не мають шансів хоч слово вставити в розмову. Така балакучість може зіграти не на користь дівчини, відтак варто не тільки вміти подати інформацію про себе, але довідатись щось цікаве про обранця.

"Звичайно, я хочу пізнати її краще. Але якщо дівчина зацікавилась мною, задає питання, то у нашого спілкування, ймовірно, є майбутнє", – поділився Джованні, 27 років.

Посмішка

За словами психологів, посмішка та погляд є першим показником комфортної ситуації для дівчини. Тому гарне почуття гумору та веселість – один із ключів до серця чоловіка.

Читайте також: Американська модель з'явилась на побаченні без одягу: фото та відео

"Мені дуже подобаються дівчата з приємною посмішкою, тому що саме по ній я можу зрозуміти, що їй зі мною комфортно. Почуття гумору теж дуже важливо, тому що немає нічого кращого, ніж дівчина, яка любить і вміє жартувати. Ну і легкість в спілкуванні: сумно, коли перша незручна пауза стає останньою", – зізнався Френк, 34 роки.

Теги: LifeStyle Здорове життя Психологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 8 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
12
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1089
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 1979
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1450
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1315
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук