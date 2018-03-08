На що звертають увагу хлопці на першому побаченні: зізнання чоловіків

Перше побачення: для хлопця і дівчини це завжди особливий день, до якого ретельно готуються. Перша зустріч може пройти легко і невимушено, або ж навпаки – стати кількагодинною "каторгою".

На що ж звертають увагу чоловіки під час першого побачення – з'ясував журнал Cosmopolitan.

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Пунктуальність



Пунктуальність жінки

Для чоловіків важлива пунктуальність, оскільки багато з них не мають наміру проводити години під будинком дівчини в надії побачити її. Окрім цього, вчасний прихід на зустріч свідчить про те, наскільки серйозно дівчина ставиться до обранця.

Перше, що я помічаю, чи дійсно вона готова до виходу, коли говорить, що вже вбрана та чи змушує себе чекати,

– розповів Джордж, 28 років.

Паузи в розмові



Мовчазні паузи на першому побаченні можуть багато про що розповісти

Кожна людина стикалась із незручним моментом, коли під час зустрічі виникала пауза у спілкуванні.

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"Одним з ключових моментів в тому, щоб зрозуміти дівчину на першому побаченні, є те, як вона себе веде, коли в розмові повисає пауза. Вони можуть бути дуже незручними, але в той же час дозволяють багато чого довідатися про обраницю: інтроверт вона чи екстраверт, спокійна чи вовтузиться на стільці, жартує чи засмучується, чи може з легкістю підтримати розмову або просто намагається приховати дискомфорт мовчання порожньою балаканиною", – відверто зізнався Ерік, 33 роки.

Оплата вечері

Хоч чоловіки здебільшого гордо оплачують вечерю, однак вони обов'язково звертають увагу на те, чи жінка вступає в так званих "батл" гаманців.

Якщо вона пропонує оплатити за себе рахунок – це дуже хороший знак. Природно, що я відмовлюся, але вона, принаймні, повинна запропонувати це,

– зазначив Ден, 21 рік.

Спілкування з офіціантом

Мало хто з дівчат звертає увагу на те, як реагують чоловіки на спілкування обраниці з офіціантом. Адже часто люди починають кар'єру з таких професій у студентські роки.

Я завжди помічаю, як дівчина поводиться з обслуговуючим персоналом. Якщо вона добра і уважна, то це говорить багато про що, а якщо вона хамить офіціантам і поводиться гордовито – все скінчено,

– заявив Курт, 29 років.

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Балакучість



Надмірна розповідь про себе шкодить на першому побаченні

Часто на першому побаченні жінки забагато розповідають про себе, прагнучи показати всі свої переваги. При цьому чоловіки навіть не мають шансів хоч слово вставити в розмову. Така балакучість може зіграти не на користь дівчини, відтак варто не тільки вміти подати інформацію про себе, але довідатись щось цікаве про обранця.

"Звичайно, я хочу пізнати її краще. Але якщо дівчина зацікавилась мною, задає питання, то у нашого спілкування, ймовірно, є майбутнє", – поділився Джованні, 27 років.

Посмішка

За словами психологів, посмішка та погляд є першим показником комфортної ситуації для дівчини. Тому гарне почуття гумору та веселість – один із ключів до серця чоловіка.

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"Мені дуже подобаються дівчата з приємною посмішкою, тому що саме по ній я можу зрозуміти, що їй зі мною комфортно. Почуття гумору теж дуже важливо, тому що немає нічого кращого, ніж дівчина, яка любить і вміє жартувати. Ну і легкість в спілкуванні: сумно, коли перша незручна пауза стає останньою", – зізнався Френк, 34 роки.