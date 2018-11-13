На ТОВ "СОБІ" тривають обшуки

Незаконні обшуки на підприємстві з видобутку піску ТОВ "СОБІ" тривають. Цього разу озброєні правоохоронці без жодних пояснень увірвались на борт буксира "Жура", що належить компанії.

Як розповів капітан судна Сергій Яковлєв, до них прибув поліцейський човен, на борту якого перебували три особи.

"Дві людини піднялися на борт. Обидва були з автоматами, один – у масці. З восьмої ранку вони перебувають на борту", – зазначив він.

Вже адвокатам компанії правоохоронці повідомили, що, мовляв, охороняють вилучене майно у рамках судової ухвали. Проте пояснення, що цей буксир не відноситься до жодної з чинних справ, проігнорували, як і відповідні документи.

"Згідно з ухвалою, в результаті якого було проведено обшук, "Журу" вилучено не було. Ви зараз перебуваєте на території, яка належить за правом приватної власності юридичній особі на законній підставі", – заявляли юристи представникам поліції.

Додамо, що обшуки у ТОВ "СОБІ" компанії проводять не вперше. Зокрема, ще влітку проти компанії відкрили чергове кримінальне провадження – її звинувачують у незаконному заволодінні земель водного фонду.

У рамках слідчих дій тоді було вилучено техніку з підприємств та заблоковано їхню роботу на понад три тижні. Проте, за рішенням суду, дії слідчих було визнано незаконними та відмовлено в арешті майна.

Тим не менш, у п'ятницю, 9 листопада, правоохоронці знов "завітали" з обшуками одразу до чотирьох офісів компанії.

"Знову ж таки, було вилучено техніку тимчасово, ми знову стоїмо. Цей буксир "Жура" взагалі не було тимчасово вилучено, взагалі він не брав участь у в цій слідчій дії, але як ми бачимо, це не заважає правоохоронним органам підніматися на нашу техніку без будь-яких документів". – заявила адвкокат ТОВ "СОБІ" Олена Мозгова.

Адвокати планують відстоювати права компанії у суді. Загалом, за останній рік прокуратура блокувала роботу ТОВ "СОБІ" на понад 100 днів. Це принесло компанії збитків на суму у понад 40 мільйонів гривень.