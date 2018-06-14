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На церемонії відкриття ЧС у Росії Роббі Вільямс показав на камеру непристойний жест

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На церемонії відкриття ЧС у Росії Роббі Вільямс показав середній палець
На церемонії відкриття ЧС у Росії Роббі Вільямс показав середній палець / Фото із соцмереж

Під час виконання пісні на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу в Росії британський співак Роббі Вільямс показав у прямому ефірі середній палець на камеру.

Таку "несподіванку" співак продемонстрував під час виконання пісні Rock DJ. Так як це було під час прямої трансляції, то режисери не встигли це вирізати.

Читайте також: "Продав душу диктатору": Роббі Вільямса нещадно розкритикували за намір виступити на ЧС-2018

 

Чемпіонат світу з футболу 2018 стартував у Росії 14 червня і триватиме до 15 липня. 

Теги: LifeStyle Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії Курйозні новини Роббі Вільямс
Джерело: 24 Канал
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