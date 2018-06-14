На церемонії відкриття ЧС у Росії Роббі Вільямс показав на камеру непристойний жест

Під час виконання пісні на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу в Росії британський співак Роббі Вільямс показав у прямому ефірі середній палець на камеру.

Таку "несподіванку" співак продемонстрував під час виконання пісні Rock DJ. Так як це було під час прямої трансляції, то режисери не встигли це вирізати.

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Чемпіонат світу з футболу 2018 стартував у Росії 14 червня і триватиме до 15 липня.