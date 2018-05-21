На весіллі принца Гаррі і Меган Маркл грали в алкогру: стало відомо, хто переміг
19 травня відбулось грандіозне весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл.
На весілля запросили чимало світових знаменитостей зі світу шоу-бізнесу та спорту.
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Зокрема, серед запрошених гостей були подружжя Бекхемів, Джордж та Амаль Клуні, телеведуча Опра Вінфрі, Тенісистка Серена Вільямс з чоловіком.
Після помпезної церемонії, яка відбувалась, у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, молодята та гості відправились на святкову вечірку.
Як пише видання The Sun з посиланням на джерела, американська тенісистка Серена Вільямс, яку на весілля запросила Меган Маркл, обіграла всіх гостей у алкогольній грі бірпонг.
"Серена грала в бірпонг так, ніби це теніс", – стверджує джерело.
За словами співрозмовника видання, в ролі діджея на весільній вечірці виступив актор Ідріс Ельба. Він ставив RnB-музику 60-х років та танцювальні хіти 80-х.
На церемонії вінчання Серена Вільямс була вдягнена у ніжно-рожеву сукню нижче колін.
А на вечірку перевдягнулась у довге плаття, під яке, як потім зізналась, взула кросівки.