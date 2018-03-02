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На весілля принца Гаррі та Меган Маркл прийде 3 тисячі звичайних людей

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл, яке відбудеться 19 травня 2018 року, зможуть відвідати майже 3000 людей, які не мають відношення до королівської знаті.

На офіційному Twitter-акаунті Кенсінгтонського палацу з’явилась інформація, що наречені запросили на своє свято 2640 звичайних людей, які не мають жодного прямого стосунку до королівської родини.

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Як відомо, таким запрошеним принц Гаррі та Меган розіслали запрошення, які нададуть доступ на територію Віндзорського замку, де відбудеться весільна церемонія молодят.


Територія Віндзорського замку біля Лондона

Також запрошені отримають змогу на власні очі побачити прибуття каретної процесії нареченого і нареченої, їхнє вінчання і подальше відправлення до Лондона.

До списку запрошених увійшло 1200 видатних представників громадськості зі Сполученого Королівства; 200 осіб – з благодійних організацій і фондів; 100 осіб – учні з місцевих шкіл; 610 осіб – співробітники Віндзорського замку та 530 – співробітники королівського палацу.

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Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл зустрічаються близько півтора року. Пара познайомилася влітку 2016 року в компанії спільних друзів. Про заручини вони офіційно повідомили 27 листопада цього року. Королівське весілля відбудеться 19 травня 2018 року о 12 годині у церкві святого Георгія.

Теги: LifeStyle Великобританія Зіркові весілля Королівська сім'я Меган Маркл Королівське весілля
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 березня
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