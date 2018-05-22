На весільній фотосесії принца Гаррі і Меган Маркл помітили недолік

Лише вчора Кенсингтонський палац опублікував три офіційні світлини з весільного фотосету королівської родини і подружжя принца Гаррі і Меган Маркл, як вже пильні користувачі знайшли на знімках кумедний недолік.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

На першому фото, де позує вся найближча королівська знать, дві маленькі помічниці нареченої Меган Маркл – дочка найкращої подруги Меган Джесіки Малруні, 4-річна Айві Малруні, та хрещениця принца Гаррі, 3-річна Флоренс ван Катсем, – тримають один весільний букетик на двох. Інші ж дівчатка тримають кожен свій букет самостійно.

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Айві Малруні і Флоренс ван Катсем тримають один букети на двох

Схоже, свій весільний букетик загубила маленька Айві, але на другій світлина вона тримає квіти в руках, в той час як Флоренс сидить біля Меган Маркл без них.



Флоренс на фото з букетиком, в той час як Айві – без нього

Пильні шанувальники весілля також помітили, що весільного букетику не було у Флоренс і на весільній церемонії. Меган Маркл це побачила і дала на деякий час дівчинці свій весільний букет поки тривала святкова літургія.



Айві Малруні без весільного букетику



Меган дала Айві свій весільний букет на деякий час



Меган дала Айві свій весільний букет на деякий час

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Тим не менш, весільні світлини вийшли однаково чарівними та не впливають на загальний настрій фотосесії. Варто додати, що автором знімків став фотограф Алексі Любомирські, який також був автором перших спільних світлин наречених в грудні 2017 року. Всі весільні знімки 19 травня були зроблені у Віндзорському замку, в каплиці якого проходило весільне таїнство.