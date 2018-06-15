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На Запоріжжі в оздоровчому комплексі отруїлися 28 дітей

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На Запоріжжі в оздоровчому комплексі масово отруїлися діти
На Запоріжжі в оздоровчому комплексі масово отруїлися діти / Ілюстративне фото

В оздоровчому комплексі "Маяк", що на Запоріжжі, отруїлися 28 дітей та 2 дорослих. Постраждалі звернулися із скаргами на розлад шлунку до медичного пункту табору. Випадки захворювання дітей зареєстровані в 13 загонах із 19 (від 1 до 4 хворих дітей у кожному).

Про це повідомили у Державній службі з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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14 червня о 22:00 надійшло повідомлення від директора відокремленого оздоровчого комплексу "Маяк" АТ "Мотор Січ" ПАТ "Мотор Січ" про звернення дітей із скаргами на розлад шлунку до медичного пункту табору. До вечора звернулося 30 осіб, у тому числі 28 дітей. Стан хворих, які зверталися за медичною допомогою був легкого та середнього ступеню важкості,
– йдеться у повідомленні.

Того ж дня фахівцями розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування та обстеження закладу та медичний огляд усіх дітей і персоналу.

За результатами перевірки закладу встановлено, що харчування організовує ВП ОК "Маяк" АТ "Мотор-Січ".

Згідно з повідомленням при обстеженні оздоровчого комплексу встановлено ряд порушень санітарних вимог. А саме "відсутнє проточне гаряче водопостачання для миття рук дітей, не створені умови для миття внутрішньоцехового обладнання та ємності для третіх страв, перспективне двотижневе меню не дотримується".

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"Для дитячого харчування використовуються заборонені продукти (вода питна сильногазована); затверджений технологічною картою вид продукції не відповідає фактичному (чверть куряча замінена на крило куряче); журнал бракеражу сирої продукції ведеться нерегулярно; порушується технологія приготування страв та обробки овочів; не дотримуються вимоги підготовки сировини, зокрема процес дефростації м’яса тощо", – зазначають фахівці.

Проведення комплексу протиепідемічних заходів триває.

Зазначається, що на території дитячого оздоровчого закладу також організований відпочинок 85 дорослих — страви для них також готуються у харчоблоці табору.

Теги: Здоров'я Діти Новини України Новини Запоріжжя отруєння
Джерело: 24 Канал
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