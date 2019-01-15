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      На Житомирщині від кору помер 49-річний чоловік

      167 Читать новость на русском
      На Житомирщині від кору помер 49-річний чоловік
      На Житомирщині від кору помер 49-річний чоловік / nethersprings.com

      Центр громадського здоров’я МОЗ України інформує, що за другий тиждень 2019 року на кір захворіли понад дві тисячі людей.

      Про це йдеться на сайті відомства.

      Читайте також: Супрун розвінчала відомі міфи щодо вакцинації проти кору

      Від ускладнень кору помер 49-річний житель Житомирської області. Відомо, що чоловік не мав щеплення проти кору.

      Єдиним способом захисту від кору є вакцинація.

      Це вже другий смертельний випадок від кору цього року. У 2018 р. від ускладнень кору померли 16 людей.

       
      Кір – що це?
      Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

      З 28 грудня 2018 року до 11 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 5 059 людей — 2 042 дорослих та 3 017 дітей.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Кір Новини Житомира Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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