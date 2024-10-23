У Міноборони пояснили, чи співставні обсяги набору до армії Росії та України
Джерело:"РБК-Україна"
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас обсяги призову в Росії та в нашій державі не можна зіставляти.
Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк прокоментував обсяги набору до армії в Україні та Росії. Він відповів на питання, чи корелюються вони.
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Їх не можна співставляти
Гаврилюк прокоментував це.
Неспівставні,
– коротко пояснив він.
Крім цього, він сказав, чи матиме Україна шанс перехопити ініціативу на фронті до кінця 2024 року. За його словами, перехоплення стратегічної ініціативи – це завдання дуже складне, а до кінця року всього два місяці.
Для того, щоби перехопити саме стратегічну ініціативу – не тактичну, не оперативну – це дуже важка робота і вона не робиться протягом місяця чи двох, – підкреслив генерал.
Він відзначив, що це вимагає залучення дуже значних ресурсів – як людських, так і озброєння, і військової техніки.