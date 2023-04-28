Наближає Росію до провалу, – Зеленський показав фото та відео наслідків ракетної атаки

Російські військові вночі 28 квітня масовано обстріляли міста України. На ракетний терор збоку російських окупантів відреагував президент Володимир Зеленський.

Цієї ночі Росія знову атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Мішенню російських терористів, як наголосив Зеленський, стали мирні люди та об'єкти.

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Зеленський обіцяє, що російський терор отримає відповідь

Зеленський повідомив, що внаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під'їзд.

Наслідки масованої ракетної атаки по Україні 28 квітня / Фото із соцмереж Володимира Зеленського

За словами президента, під завалами залишаються люди. Унаслідок атаки окупантів, на жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина.

Також у Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини.

Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор,

– сказав президент.

Глава держави подякував Повітряним силам, зенітникам та всім, "хто допомагає долати наслідки ворожих атак, усім, хто захищає наших людей".

Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності,

– сказав Зеленський.

Зеленський показав наслідки російської ракетної атаки: відео

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк теж відреагував на терористичний обстріл. Він назвав Росію терористичним угрупованням.

"П'ята ранку, Умань. Навмисний обстріл багатоповерхових будинків, у яких спокійно спали сім'ї з дітьми. Ні, це не спогади про нацистів у XXI столітті. Це реальність українців, яких вбивають росіяни. Уже відомо про 7 загиблих, 11 людей поранені, серед них є діти. Це методи не "другої армії світу", а божевільного терористичного угруповання "РФ", – написав Подоляк.

Що відомо про масовану ракетну атаку