НАБУ провело обшуки в ексзаступниці Кравченка Лесі Карнаух, – ЗМІ

Детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки у колишньої виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби Лесі Карнаух. Слідчі дії відбулися одразу після того, як посадовицю відправили у відставку.

Як повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела у політичних колах, слідчі дії відбулися у вівторок, 15 вересня. У самих антикорупційних відомствах від офіційних коментарів щодо причин та результатів обшуків наразі утримуються.

Що відомо про звільнення та обшуки?

За даними джерел, обшуки пройшли в той самий день, коли Кабінет Міністрів України офіційно ухвалив рішення про припинення повноважень Лесі Карнаух. Також це збіглося у часі з виїздом за кордон колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка, чиєю заступницею раніше працювала посадовиця.

На посаду виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби її призначили у червні 2025 року, де вона змінила саме Кравченка після його переходу до ГПУ.

Нагадаємо, Кабмін звільнив виконувачку обов'язків голови Податкової служби Лесю Карнаух 14 вересня, а очільник уряду вже доручив підготувати кандидатури на нове керівництво відомства.

Де зараз Кравченко?

Руслан Кравченко пояснював виїзд за кордон службовим відрядженням до Парижа, під час якого мав поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію в українській антикорупційній системі. Ексгенпрокурор сам собі організував 5-денне відрядження.

За словами Михайла Ткача, Кравченко відмовився від державної охорони о 01:00 14 вересня. Близько 02:30 він перетнув кордон через пункт пропуску "Шегині".

Ткач припустив, що посадовець уже міг розуміти, що залишає Україну не лише у межах звичайного відрядження. За даними журналіста, про можливий виїзд Кравченка керівництво країни знало ще за кілька днів.