Олександр Клименко висловив думку, чи припинять в Україні чинити тиск на антикорупційні органи. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вважає, що "ніхто не відмовився від своїх планів" щодо цього.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Олександра Клименка в інтерв'ю The Times, опублікованому 31 липня.

До теми Хто не голосував за законопроєкт Зеленського щодо НАБУ та САП або був відсутнім у Раді: список

Що думає Клименко про тиск на антикорупційні органи?

Ніхто не відмовився від своїх планів – перешкодити нам ефективно працювати… Єдине агентство, яке вселяє страх у високопосадовців перед корупційними діями, – це НАБУ. Головне в нашій роботі – це величезний превентивний ефект, який вона має,

– наголосив Клименко.

За його словами, нещодавні репресії проти антикорупційних організацій були таємно сплановані "вузьким колом" посадовців, а звинувачення висувалися без достатніх доказів. Він також додав, що арешти негативно вплинули на роботу антикорупційних груп і їхні джерела.

До слова, 31 липня президент Володимир Зеленський підписав закон, який повертає повноваження Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Документ №13533, який ініціював глава держави, Верховна Рада ухвалила в цілому та за основу також цього ж дня раніше. За законопроєкт проголосував 331 народний депутат.

Парламент також підтримав пропозицію про невідкладне підписання ініціативи головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і передачу на підпис Володимиру Зеленському.