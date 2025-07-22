Ліквідація незалежності НАБУ та САП: імена депутатів, хто проголосував "за" – повний список

У вівторок, 22 липня, Верховна Рада проголосувала за закон, який позбавляє незалежності НАБУ та САП. Активісти поділилися поіменним списком нардепів, які підтримали цю ініціативу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чесно".

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Хто голосував за ліквідацію НАБУ та САП

Так, закон №12414, що фактично знищує незалежність НАБУ і САП підтримали 263 народні обранці.

Найбільше голосів "за" дали фракція "Слуги народу" (185), також їх підтримали більшість депутатів з "ПЗЖМ" (18), "Довіри" (17), "Батьківщини" (15), "За майбутнє" (10) й "Відновлення України" (9). Крім того, три голоси "за" дала "Європейська солідарність", один – "Голосу", і ще пʼять – позафракційні,

– розповіли у "Чесно".

Громадський рух поділився списком, хто саме з депутатів голосував на ліквідацію антикорупційних органів.

"Слуги народу", які підтримали закон №12414 / фото руху "Чесно"

Представники інших політсил, що підтримали закон №12414 / фото руху "Чесно"

Крім того, тепер відповідна позначка про те, як голосував той чи інший нардеп відображається в їх профілі на ПолітХабі.

Зауважимо, що у рекордний термін закон №12414 підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Його вже направили на підпис президенту.

Директор НАБУ Семен Кривонос пообіцяв, що у разі ухвалення НАБУ та САП спільно з партнерами будуть працювати над поверненням незалежності антикорупційних органів.