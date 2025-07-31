Під час засідання Верховної Ради 31 липня у Києві у Маріїнському парку тривала акція протесту за повернення незалежності НАБУ і САП. Після ухвалення нового законопроєкту, який гарантував це, протестувальники вибухнули криками та оплесками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, hromadske та Укрінформ.

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Як реагували протестувальники у Києві на прийняття закону про НАБУ і САП?

Протестувальники дивилися трансляцію з засідання Верховної Ради 31 липня, перебуваючи прямо на акції протесту у Маріїнському парку у Києві.

Після того, як відбулося голосування за законопроєкт Володимира Зеленського №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП, а також після оголошення результату, люди буквально вибухнули емоціями та оплесками через те, що їм вдалося відстояти незалежність антикорупційних органів.

Реакція людей на ухвалення закону про повернення незалежності НАБУ і САП / Відео Суспільного

Також протестувальники скандували, що "Влада – це народ". Окрім того, люди підняли вгору свої картонки, де закликали повернути незалежність антикорупційним органам.

Люди кричали "Влада – це народ" / Відео hromadske

Це проміжна перемога громадянського суспільства. Ми показали перш за все собі, владі, суспільству, міжнародним партнерам, що ми готові неухильно рухатися до євроінтеграції, до прозорих, незалежних інституцій і підзвітності влади,

– сказала співорганізаторка акції Зінаїда.

Окрім того, протестувальники також заспівали гімн України. Люди також зауважили, що мають іще кілька вимог, імовірно, мавши на увазі, призначення глави Бюро економічної безпеки, але поки – святкують рішення щодо НАБУ та САП.

Учасники акції святкують, що змогли відстояти незалежність НАБУ і САП / Відео Укрінформ

Після ухвалення рішення Верховною Радою учасники акції почали розходитися, залишивши після себе масив картонок із закликами до депутатів.

До слова, в цілому та за основу за закон про повернення незалежності НАБУ і САП проголосував 331 народний депутат. "Проти" не виступив ніхто, але 9 обранців не голосували.

Цей закон уже підписали спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та Президент України Володимир Зеленський.