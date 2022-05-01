Начальник генштабу Росії Герасимов, який поїхав контролювати бої в Ізюмі, може бути поранений

Начальник генштабу Росії Валерій Герасимов може бути поранений в Україні. Напередодні ЗМІ писали, що він особисто поїхав керувати боями на Ізюмському напрямку.

Про це каже радник глави МВС Антон Геращенко. Однак слід зазначити, що офіційного підтвердження поки немає.

До теми Начальник генштабу Росії Герасимов прибув до Ізюма особисто командувати наступом, – ЗМІ

Як могли поранити Герасимова

За словами Геращенка, отримали підтвердження про вчорашній вибух в Ізюмі в районі штабу 2 Армії окупантів. Нібито там і перебував Герасимов, який приїхав керувати наступом на Слов'янськ. Чиновник також додав, що підтверджено велику кількість "двохсотих" серед найвищого офіцерського складу.

До речі, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков теж стверджує, що Герасимова поранили. За його словами, росіянин нібито зазнав осколкового поранення правої гомілки без перелому кісток.

Крім того, про поранення Герасимова у фейсбуці також написав військовий журналіст та блогер Олександр Шульман.

Журналісти стверджують, що поранення Герасимова – неправда

Засновник групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, посилаючись на своє джерело, написав, що Герасимов прилітав в аеропорт Бєлгорода. Мовляв, він був живим і здоровим.

Неофіційний телеграм-канал "Української правди" теж стверджує, що інформація про поранення Герасимова – неправда. Джерела журналістів повідомляють, нібито українські сили не встигли "накрити" начальника генштабу окупантів під Ізюмом, тож він встиг евакуюватись.

Додають, що посилені заходи безпеки у Бєлгороді, наприклад, вертольоти над містом, – це заходи безпеки саме для прикриття Герасимова.

Росія посилює наступ на Ізюм

Ще 28 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти стягнули сили в Ізюмському напрямку. Угруповання ворога готується до наступу. Тоді й писали, що Герасимов приїхав на Харківщину.

Власне, така "централізація" управління може свідчити тільки про серйозні провали планів Кремля.

Станом на 1 травня Росія продовжує стягувати під Ізюм все більше військових і техніки. У Борівській громаді попередили, що найбільше ворожої сили зосереджується у південно-східній та східній частинах місцевості. Населені пункти там є найнебезпечнішими для мирних жителів.

Дізнайтеся більше – Герасимова ранили під Ізюмом, – ЗМІ: