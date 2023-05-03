Керівник ТЦК в Одесі, який має віллу в Іспанії, може "сісти" на 12 років: деталі гучної справи

В Одесі начальника військкомату підозрюють у махінаціях під час призову військовозобов'язаних. Через це начальник військкомату може отримати тюремне ув'язнення на 12 років.

ДБР порушило провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів.

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ДБР перевіряє статки військкома

Повідомляється, що за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Начальник Одеського обласного ТЦК наразі відсторонений від виконання своїх службових повноважень. Також триває досудове розслідування і встановлюється повне коло причетних до махінацій осіб.

Крім того, ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ про статки посадовця, які не відповідають його заробітку.

Що відомо про скандал з керівником ТЦК в Одесі

Швидше за все, у повідомленні ДБР мовиться про керівника Одеської обласної ТЦК та СП Євгена Борисова.

Зокрема, нещодавно екснардеп Ігор Мосійчук висунув звинувачення на адресу Борисова. Він стверджує, що Борисов має віллу в іспанському місті Марбелья вартістю 3 мільйони 950 тисяч євро, яка записана на його тещу.

Крім того, Мосійчук стверджує, що Борисов володіє офісом вартістю 2 мільйони євро, оформленим на його дружину.

Колишній депутат переконує, що має всі необхідні документи на підтвердження своїх звинувачень. Він також звинуватив Борисова в продажу 5 тисяч "білих квитків" і розкраданні військових товарів.

Одеський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відмовився коментувати скандал.

Натомість речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк інформувала, що проводиться перевірка. В ОК "Південь" запевнили, що сприятимуть розслідуванню всіх оприлюднених даних.

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