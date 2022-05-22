Начальника пожежно-рятувального загону Енергодара Віталія Трояна можуть звільнити з полону
Джерело:телеграм Дмитра Орлова
У середу 18 травня російські загарбники в тимчасово окупованому Енергодарі викрали начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Наразі тривають перемовини щодо його повернення додому.
Йдуть перемовини щодо звільнення Віталія Трояна
Про можливість звільнення Трояна у телеграмі розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він зауважив, що через це зараз варто утриматися від будь-яких акцій та протестів на підтримку місцевих рятувальників та їхнього керівника.
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Про це попросили самі вогнеборці, адже мітинги можуть негативно вплинути на процес переговорів щодо пошуку, звільнення та повернення додому Віталія Трояна, а також завадити пожежникам виконувати свої обов'язки.
Що відомо про викрадення Трояна
Російські окупанти викрали Віталія Трояна 18 травня. Близько опівдня вони приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшуки в кабінеті начальника. Після цього вони опечатали кабінет та повезли чоловіка в невідомому напрямку. Припускали, що загарбники пропонували Трояну працювати на Росію та під її прапорами.
В Енергодарі продовжуються викрадення працівників різних сфер. В тому числі й людей, які оберігають наше місто від пожеж, надзвичайних ситуацій і рятують життя!
– прокоментував Дмитро Орлов.
Рятувальники вийшли на протест
Після викрадення начальника пожежно-рятувального загону вогнеборці Енергодара вийшли на протест біля палацу культури "Сучасник". Про це стало відомо вранці 20 травня. Росіяни розганяли акцію силовими методами – били рятувальників та нищили їхню техніку.
Рятувальники Енергодара вийшли на протест через викрадення Віталія Трояна / Фото Дмитра Орлова
На демонстрацію пожежників 20 травня відреагував президент України Володимир Зеленський. У своєму вечірньому зверненні до українців він подякував рятувальникам та зауважив, що вони потребують підтримки від усіх нас.
Їхній спротив, як і опір російським загарбникам інших мешканців тимчасово окупованих територій, є важливою складовою перемоги України у війні. Адже так окупанти знатимуть, що на українській території не мають права нічого вирішувати.
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